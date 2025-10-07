Meno poteri allo Ior sugli investimenti vaticani la controriforma di Leone
Il motu proprio di Prevost riaffida la centralità delle decisioni all’Apsa, come già aveva fatto Bergoglio: “Ora ruoli più chiari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: meno - poteri
Verande, finestre e pannelli: meno poteri alle Soprintendenze https://24plus.ilsole24ore.com/art/verande-finestre-e-pannelli-meno-poteri-soprintendenze-AH0bmvgC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758168 - X Vai su X
Il traguardo raggiunto a meno di un anno di distanza dal record precedente di 400 miliardi. Il fondatore di Tesla e SpaceX è sempre di più il simbolo della concentrazione del potere e della ricchezza https://buff.ly/LoLbbOW Vai su Facebook
Il Papa limita i poteri dello Ior, stop a esclusiva su investimenti - Papa Leone XIV ha tolto la responsabilità esclusiva degli investimenti allo Ior (Istituto per le Opere di Religione) e ... Segnala iltempo.it
Papa Leone limita i poteri dello Ior - Un 'Motu proprio' del Papa toglie allo Ior l'esclusività degli investimenti finanziari vaticani, invocando una necessaria corresponsabilità gestionale. Da rainews.it