Meno poteri allo Ior sugli investimenti vaticani la controriforma di Leone

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il motu proprio di Prevost riaffida la centralità delle decisioni all’Apsa, come già aveva fatto Bergoglio: “Ora ruoli più chiari”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

