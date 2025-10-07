Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra
La premier Giorgia Meloni convoca i sindacati per discutere di manovra, dopo lo sciopero generale su Gaza della scorsa settimana. La convocazione è arrivata sui tavoli dei sindacati più grandi: Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal. L'appuntamento è per venerdì alle 16 e 30, a poche ore dal comizio finale che Meloni, Salvini, Tajani e Lupi terranno a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le regionali. Ad accogliere i sindacati ci sarà il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Potrebbe quindi essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini, anche per un breve saluto, dopo la mobilitazione per la flotilla e per Gaza di venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: meloni - venerd
Il futuro della Toscana si decide domenica e lunedì prossimi. Venerdì 10 Ottobre non mancare all'appuntamento con il Premier Giorgia Meloni, e tutti gli altri leader del centro destra in campo per Alessandro Tomasi Presidente! Vi aspetto numerosi in Piazza S Vai su Facebook
Il venerdì libero per i parlamentari e i ministri va bene. Il venerdì per scendere in piazza e protestare contro un genocidio in atto non va bene. Questo è il Governo Meloni. Chi sciopera oggi perde soldi. Ministri, sottosegretari e parlamentari no. - X Vai su X
Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra - Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal saranno ricevuti a Palazzo Chigi per parlare di legge di Bilancio. Da ilfoglio.it