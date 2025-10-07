Meloni sul 7 ottobre | Una delle pagine più buie della storia

"Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del secondo anniversario del 7 ottobre. " Oggi rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze. La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

