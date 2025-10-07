Meloni più forte con Macron e Merz in tilt
Dazi, Difesa, Africa, Medio Oriente: sono tanti i dossier su cui Parigi ci ha messo i bastoni fra le ruote in questi anni. La crisi politica francese apre più spazi al premier e, al contempo, mette con le spalle al muro i dem, orfani del loro tutore estero. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: meloni - forte
Putin va «avanti con la guerra», il report: non ha paura delle sanzioni e ha un esercito forte. Meloni: «Mosca non punta a costruire la pace»
La strategia fallimentare di Meloni e l’urgenza di un’Europa più forte
Strage di via D’Amelio, Mattarella: “La democrazia è stata più forte”. I messaggi di Meloni, La Russa e Fontana
Il premier Meloni alla reporter: "Sei stata forte". E poi: "La sua liberazione un bel gioco di squadra" Vai su Facebook
#Meloni sparge odio e schizza fango, i suoi sodali le danno man forte. #brunovespa sulla Flottilla: “Non ve ne fotte niente di dare gli aiuti ai palestinesi”. #MarioSechi, già portavoce della premier: “Spero che le barche vengano affondate” Perché?semplice - X Vai su X
Meloni, le lodi dell'ambasciatore Usa in Italia: “Leader forte, un grande vantaggio per il Paese” - Arrivato a Roma nel maggio scorso, Tilman Fertitta, imprenditore miliardario e figura di spicco dell’élite economica americana, è oggi il volto della diplomazia statunitense in Italia. Da iltempo.it
Europa: Meloni e Macron lanciano la Coalizione contro le droghe - A margine del vertice della Comunita' politica europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com