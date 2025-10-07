Dazi, Difesa, Africa, Medio Oriente: sono tanti i dossier su cui Parigi ci ha messo i bastoni fra le ruote in questi anni. La crisi politica francese apre più spazi al premier e, al contempo, mette con le spalle al muro i dem, orfani del loro tutore estero. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni più forte con Macron e Merz in tilt