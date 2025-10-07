Meloni | La proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio
AGI - "Io penso che la proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio. È una proposta molto articolata". Lo dice la premier Giorgia Meloni a 'Cinque minuti' su Raiuno parlando della situazione in Medio Oriente. "È un piano sul quale c'è stata una convergenza totale. È un percorso molto fragile, bisogna lavorarci con forza. L'Italia c'è", ha sottolineato la premier. "Mi sarebbe piaciuto che il Parlamento votasse all'unanimità", ha detto la premier. Meloni, tesi infiltrati a manifestazione è riduttiva. "Le violenze erano già organizzate" anche se non dagli organizzatori del corteo. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: meloni - proposta
La partita persa di Meloni in Ue sull’agricoltura: la proposta di Bruxelles fa infuriare il settore
Vertice Usa-Russia a Roma, proposta di Trump a Meloni ma Putin dice no: "l'Italia troppo schierata con l'Ucraina"
Ucraina, il piano di pace italiano conquista Trump: la via per l’accordo? “È la proposta Meloni”. Fazzolari: c’è uno spiraglio, Putin è in difficoltà
Meloni parla di weekend lungo per lo sciopero? Si ricorda la proposta del suo ministro Ciriani quando chiedeva di tenere chiuso il Parlamento per tutti i venerdì? A differenza loro le persone che sciopereranno contro il genocidio lo faranno perdendo dei soldi i - facebook.com Vai su Facebook
“ORA POSIZIONE UNITARIA SU GAZA PER RAFFORZARE PROPOSTA PACE MELONI” Se la Flotilla voleva portare aiuti, aveva opzioni valide e ha fallito; se invece voleva solo accendere i riflettori sulla propria autocelebrazione, l'obiettivo è stato raggiunto. - X Vai su X
Meloni “Piano Trump apre più di uno spiraglio verso la pace, l’Italia c’è” - ROMA (ITALPRESS) – “Penso che la proposta di piano di pace presentata dal presidente degli Stati Uniti d’America apra oggettivamente più di uno spiraglio. Segnala italpress.com
Meloni: la proposta di pace di Trump apre qualche spiraglio. «Alla Cgil interessa più la difesa della sinistra che dei lavoratori» - L’Italia c’è, come sanno tutti gli attori della regione, perché a questo ci siamo dedicati mentre altri sventol ... Si legge su msn.com