Meloni | La proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio

AGI - "Io penso che la proposta del piano di pace degli Usa apre più di uno spiraglio. È una proposta molto articolata". Lo dice la premier Giorgia Meloni a 'Cinque minuti' su Raiuno parlando della situazione in Medio Oriente. "È un piano sul quale c'è stata una convergenza totale. È un percorso molto fragile, bisogna lavorarci con forza. L'Italia c'è", ha sottolineato la premier. "Mi sarebbe piaciuto che il Parlamento votasse all'unanimità", ha detto la premier. Meloni, tesi infiltrati a manifestazione è riduttiva. "Le violenze erano già organizzate" anche se non dagli organizzatori del corteo. 🔗 Leggi su Agi.it

