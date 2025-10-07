Meloni | io denunciata con Tajani Crosetto e Cingolani per concorso in genocidio

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Io, il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo» Roberto Cingolani «siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1. «Penso che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

meloni io denunciata con tajani crosetto e cingolani per concorso in genocidio

© Feedpress.me - Meloni: io denunciata con Tajani, Crosetto e Cingolani per concorso in genocidio

In questa notizia si parla di: meloni - denunciata

Meloni: "Sono stata denunciata per concorso in genocidio"

Rivelazione choc della Meloni: "Denunciata per concorso in genocidio"

Meloni: “Io denunciata per concorso in genocidio, primo caso al mondo”

meloni io denunciata tajaniGiorgia Meloni a Porta a Porta: "Denunciata per concorso in genocidio. Non conto più le minacce di morte" - "Io, il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo" Roberto Cingolani "siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Lo riporta huffingtonpost.it

meloni io denunciata tajaniMeloni: “Io denunciata per concorso in genocidio Crosetto e Tajani, primo caso al mondo” - Meloni ricorda poi che con “il ministro Crosetto, il ministro Tajani e credo l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per ... Riporta sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Io Denunciata Tajani