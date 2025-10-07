Meloni | Io denunciata con Tajani Crosetto e Cingolani per concorso in genocidio Così il clima diventa pericoloso

Assicura di «non contare più le minacce di morte». Rivela al grande pubblico di essere stata «denunciata alla Corte penale internazionale per concorso in genocidio», insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e all’ad di Leonardo Roberto Cingolani, «un caso unico al mondo». C'è «un clima che si sta imbarbarendo parecchio», è convinta Giorgia Meloni, di cui è responsabile «chi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: "Io denunciata con Tajani, Crosetto e Cingolani per concorso in genocidio. Così il clima diventa pericoloso"

In questa notizia si parla di: meloni - denunciata

Meloni: "Sono stata denunciata per concorso in genocidio"

Rivelazione choc della Meloni: "Denunciata per concorso in genocidio"

Meloni: “Io denunciata per concorso in genocidio, primo caso al mondo”

Meloni da Vespa: “Denunciata per concorso in genocidio con Tajani e Crosetto. Il Colle? Sono premier, mi basta” #ANSA - X Vai su X

Sonny Olumati. Mike Block · Toreador. Giorgia Meloni: l'ANPI di Carrara mi ha denunciata #reelsfb #reels #reelvideo #reelsfacebook #reel #reelsinstagram #reelsviral #reels #amazingart #amazing #viral #viralvids #video #videovirale #reelitfeelit #videoc - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni a Porta a Porta: "Denunciata per concorso in genocidio. Non conto più le minacce di morte" - "Io, il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo" Roberto Cingolani "siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Si legge su huffingtonpost.it

Giorgia Meloni due volte da Vespa: «Io denunciata per genocidio, non conto più le minacce di morte». La premier sulle armi a Israele e la Flotilla «inutile» - Doppia ospitata per la premier su Rai1, prima con l'intervento a Cinque minuti e poi a Porta a porta, sempre sotto la conduzione di Bruno Vespa. Lo riporta open.online