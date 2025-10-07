Meloni in tv da Vespa contro sinistra | se fomenta piazza può sfuggirle di mano

Roma, 7 ott. (askanews) – Giorgia Meloni rivela “minacce di morte” e una denuncia, quella alla Corte penale internazionale, e accusa la sinistra: “Si sta sottovalutando” il clima “anche da chi ha pensato di fomentare la piazza. Attenzione che poi le cose sfuggono di mano”. L’occasione per la premier è stata la registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ in onda nella serata di Rai 1. “Non conto più le minacce di morte, non faccio in tempo a segnalarle”, si lamenta la premier, che parla di un clima “molto imbarbarito” per colpa “di chi dice che hai le mani sporche di sangue”. Addirittura, annuncia, “io, Crosetto, Tajani e Cingolani siamo stati denunciati per concorso in genocidio alla Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it