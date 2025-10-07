Meloni in tv da Vespa contro sinistra | se fomenta piazza può sfuggirle di mano
Roma, 7 ott. (askanews) – Giorgia Meloni rivela “minacce di morte” e una denuncia, quella alla Corte penale internazionale, e accusa la sinistra: “Si sta sottovalutando” il clima “anche da chi ha pensato di fomentare la piazza. Attenzione che poi le cose sfuggono di mano”. L’occasione per la premier è stata la registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ in onda nella serata di Rai 1. “Non conto più le minacce di morte, non faccio in tempo a segnalarle”, si lamenta la premier, che parla di un clima “molto imbarbarito” per colpa “di chi dice che hai le mani sporche di sangue”. Addirittura, annuncia, “io, Crosetto, Tajani e Cingolani siamo stati denunciati per concorso in genocidio alla Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: meloni - vespa
Meloni in tv per parlare di Gaza: sarà da Vespa a Porta a Porta. Si tratta per il 7 ottobre
Barbara Floridia tuona contro Bruno Vespa: “Sulla Flotilla usa gli stessi argomenti di Meloni”
Giorgia Meloni a "Porta a Porta": la premier ospite stasera da Bruno Vespa
Meloni da Vespa: “Denunciata per concorso in genocidio con Tajani e Crosetto. Il Colle? Sono premier, mi basta” #ANSA - X Vai su X
Da Bruno Vespa le donne o sono Giorgia Meloni o sono immagini di un video. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni in tv da Vespa contro sinistra: se fomenta piazza può sfuggirle di mano - (askanews) – Giorgia Meloni rivela “minacce di morte” e una denuncia, quella alla Corte penale internazionale, e accusa la sinistra: “Si sta sottovalutando” il clima “anche da chi ha pens ... Da msn.com
Meloni contro i sindacati: “Difendono la sinistra, non i lavoratori. Scioccata da striscione pro Pal su 7 ottobre” - Giorgia Meloni, intervistata questa sera da Bruno Vespa, punta il dito ancora una volta contro sinistra e sindacati, che fomentano un clima d'odio per ... Scrive fanpage.it