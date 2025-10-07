Meloni | Il 7 Ottobre una pagina buia della storia Sosteniamo il piano di pace di Trump

Il 7 Ottobre è una delle pagine più buie della storia. Perché Hamas ha scatenato un massacro, mentre la reazione di Israele non è stata proporzionata. Per questo è bene affidarsi al piano di pace del presidente Donald Trump. In una dichiarazione la premier Giorgia Meloni fa il punto sul conflitto tra Israele e Palestina e su Gaza: «Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Oggi rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze». 🔗 Leggi su Open.online