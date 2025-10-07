Meloni | Il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia
ROMA – “Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia”. E’ quanto afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. “Oggi – aggiunge – rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
