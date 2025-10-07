Meloni | Il 7 ottobre resta una delle pagine più buie della storia
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato oggi l’anniversario del 7 ottobre, definendolo “una delle pagine più buie della storia”. “Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine . Potrebbe interessarti:. La Lega si conferma il primo partito. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: meloni - ottobre
La prossima prova di Meloni? Le elezioni del 5-6 ottobre
Meeting di Rimini, Meloni: «A Gaza Israele è andato oltre la legittima reazione al 7 ottobre»
“Nonnino, non rovistare nel salvadanaio: Giorgia Meloni ha pensato a te”: ASSEGNO ARRETRATI PENSIONE, a Ottobre intaschi la cifra record
#Meloni: "Il 7 ottobre una delle pagine più buie della Storia". #Mattarella: "Vile attacco" - X Vai su X
#7ottobre, #Meloni: la violenza di #Hamas ha scatenato tutto ma #Israele è andato oltre - facebook.com Vai su Facebook
La politica italiana ricorda l'attentato del 7 ottobre. Meloni: "Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti" - “Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa ... Secondo tg.la7.it
Cerno: bucatini alla Liliana. Alla sinistra del 7 ottobre non interessa nulla - Lo sa bene Il Tempo che lo scrisse in ebraico l’anno scorso prendendosi ... Segnala iltempo.it