Giorgia Meloni di lotta, come spesso accade. Un po’ meno di governo, come altrettanto spesso accade. Ospite di Cinque Minuti e di Porta a Porta, la presidente del Consiglio da una parte attacca chi manifesta e chi la contesta, dall’altra invece di provare a conciliare un Paese sempre più diviso, punta sul vittimismo. Gli attacchi contro gli scioperi per la Flotilla ritornano, così come contro la stessa missione umanitaria. E, allo stesso tempo, non manca un po’ di vittimismo per dire che chi la contesta fomenta l’odio. Meloni di lotta.. Sullo sciopero dei sindacati per la Flotilla, Meloni afferma di non essere stata dura, ma che la mobilitazione era “pretestuosa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Meloni di lotta e di vittimismo, ma mai di governo