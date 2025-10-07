Meloni da Vespa rivela | Io denunciata per concorso in genocidio Il primo caso al mondo il clima si sta imbarbarendo
L’affondo della Meloni ospite di Bruno Vespa non guarda ai tempi televisivi o alle pause catodiche: e quella della premier si rivela subito come una dichiarazione che squarcia il velo della polemica politica, portandola in una dimensione senza precedenti. E intervenuta nel salotto del talk di Raiuno, il presidente del Consiglio ha esordito subito con una rivelazione di una gravità inaudita: « Io, il ministro Crosetto, il ministro Tajani e credo l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
