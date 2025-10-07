Meloni da Vespa | Non è infiltrato chi inneggia ad Hamas nei cortei Clima imbarbarito non conto più le minacce di morte

«Penso che la proposta di piano di pace presentata da Trump apra più di uno spiraglio, si tratta di una proposta molto articolata, che prevede alcune delle cose di cui abbiamo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni da Vespa: «Non è infiltrato chi inneggia ad Hamas nei cortei. Clima imbarbarito, non conto più le minacce di morte»

In questa notizia si parla di: meloni - vespa

Meloni in tv per parlare di Gaza: sarà da Vespa a Porta a Porta. Si tratta per il 7 ottobre

Barbara Floridia tuona contro Bruno Vespa: “Sulla Flotilla usa gli stessi argomenti di Meloni”

Giorgia Meloni a "Porta a Porta": la premier ospite stasera da Bruno Vespa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani tornerà a Porta a Porta intervistata da Bruno Vespa in occasione del secondo anniversario del 7 ottobre. - X Vai su X

Da Bruno Vespa le donne o sono Giorgia Meloni o sono immagini di un video. - facebook.com Vai su Facebook

Meloni da Vespa: «Non è infiltrato chi inneggia ad Hamas nei cortei. Clima imbarbarito, non conto più le minacce di morte» - «Penso che la proposta di piano di pace presentata da Trump apra più di uno spiraglio, si tratta di una proposta molto articolata, che prevede alcune delle cose di cui ... ilmessaggero.it scrive

Meloni in Vespa: silenzia Tajani e giustifica Trump, bastona i magistrati e rilancia Sangiuliano - Io stessa oggi ho sentito il presidente Trump, spero in sviluppi positivi sulla questione”. Lo riporta huffingtonpost.it