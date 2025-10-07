Meloni | Corteo pro Gaza? Violenze organizzate non è infiltrato chi inneggia ad Hamas in testa alle manifestazioni

«Penso che la proposta di piano di pace presentata da Trump apra più di uno spiraglio, si tratta di una proposta molto articolata, che prevede alcune delle cose di cui abbiamo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

meloni corteo pro gaza violenze organizzate non 232 infiltrato chi inneggia ad hamas in testa alle manifestazioni

A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”

Meloni: dal corteo per Gaza a Milano immagini indegne: tutte le forze politiche condannino

Slogan "Meloni assassina" durante il corteo, FdI contro la manifestazione proPal

meloni corteo pro gazaMeloni: «Corteo pro Gaza? Violenze organizzate, non è infiltrato chi inneggia Hamas in testa alle manifestazioni» - «Penso che la proposta di piano di pace presentata da Trump apra più di uno spiraglio, si tratta di una proposta molto articolata, che prevede alcune delle cose di cui ... ilmessaggero.it scrive

meloni corteo pro gazaGaza, Meloni: “Tesi infiltrati a manifestazione è riduttiva” - La premier lo ha detto a Cinque minuti su Rai Uno: “Sullo sciopero non sono stata dura, ho solo detto che è stato pretestuoso" ... Lo riporta repubblica.it

