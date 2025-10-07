Meloni contro i sindacati | Difendono la sinistra non i lavoratori Io denunciata per genocidio all’Aja
Giorgia Meloni, intervistata questa sera da Bruno Vespa, punta il dito ancora una volta contro sinistra e sindacati, che fomentano un clima d'odio per fare propaganda: "Diamo per normali cose che normali non sono: non conto più le minacce di morte, non faccio in tempo a segnalarle e credo che ci siano responsabilità, di chi dice che hai le mani sporche di sangue. Da chi fa parte della classe dirigente e dice che questo governo è complice di genocidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meloni contro i sindacati: "Difendono la sinistra, non i lavoratori. Scioccata da striscione pro Pal su 7 ottobre" - Giorgia Meloni, intervistata questa sera da Bruno Vespa, punta il dito ancora una volta contro sinistra e sindacati, che fomentano un clima d'odio per ...
Meloni: «Io e altri ministri denunciati per concorso in genocidio. Infiltrati alle manifestazioni? Tesi riduttiva» - La premier ospite a Cinque minuti di Bruno Vespa: «Temo un clima che si sta imbarbarendo, non conto più le minacce di morte»