Meloni | clima è molto imbarbaritonon conto più minacce di morte

Roma, 7 ott. (askanews) – "C'è un clima che si sta imbarbarendo parecchio, questa storia l'Italia l'ha già attraversata. Diamo per normali cose che normali non sono: non conto più le minacce di morte, non faccio in tempo a segnalarle e credo che ci siano responsabilità, di chi dice che hai le mani sporche di sangue. Da chi fa parte della classe dirigente e dice che questo governo è complice di genocidio. Penso che non si abbia più il senso delle parole che si usano, sapendo che è falso per fare propaganda. Questo molto grave". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella registrazione della puntata di 'Porta a porta' in onda questa sera su Rai1.