Meloni | clima barbaro minacce di morte

19.52 "C'è un clima che si sta imbarbarendo parecchio. Io non conto più le minacce di morte" e "penso che ci siano delle responsabilità, di chi ad esempio dice che ho le mani sporche di sangue". Così la premier Meloni a 'Porta a Porta'. "Le violenze erano già organizzate" anche se non dagli organizzatori del corteo. "A chi inneggia al terrorismo di Hamas si permette di stare in testa al corteo: forse la tesi dei semplici infiltrati è un po' riduttiva".E poi:"Io, Tajani,Crosetto e Cingolani denunciati alla Cpi per concorso in genocidio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it