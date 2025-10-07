Meloni bacchetta la sinistra | A fomentare le piazze le cose possono sfuggire di mano

Si dice preoccupata per il clima che in Italia "si sta imbarbarendo parecchio" e che "può peggiorare se non richiamiamo tutti al senso di responsabilità". Dopo lo sciopero generale e le manifestazioni dei giorni scorsi legate alla situazione nella Striscia di Gaza, Giorgia Meloni mette in guardia dai rischi di un possibile aumento della tensione. Lo fa anche in seguito ai fatti accaduti a Livorno, dove si sono registrati problemi di ordine pubblico durante un evento elettorale della Lega con Matteo Salvini e alcuni ministri del Carroccio e anche a un convegno di Forza Italia. "Tutto si può fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

