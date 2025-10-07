Meloni attacca la Cgil difende più la sinistra dei lavoratori e gli striscioni sul 7 ottobre in piazza

Roma, 7 ottobre 2025 – Dagli striscioni “inneggianti al 7 ottobre” durante le manifestazioni, allo sciopero “pretestuoso”, dagli attacchi alla Cgil “che difende più la sinistra che i lavoratori” agli “infiltrati” nelle manifestazioni la cui tesi definisce “riduttiva” e il “rispetto per chi va in piazza” finendo con l’assenza di “tensioni nella maggioranza” e la considerazione che le elezioni regionali in Calabria confermano “che gli italiani guardano ai risultati del governo”. Ma non solo. Ci sono anche spazio per la prossima Manovra economica. il piano Trump per la pace in Medio Oriente Possono essere così sintetizzate le parole del presidente del consiglio Giorgia Meloni intervenuta a “Cinque minuti” su Rai1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni attacca la Cgil “difende più la sinistra dei lavoratori” e gli striscioni sul 7 ottobre in piazza

