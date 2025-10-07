Meloni ancora contro la Flotilla | Sulle navi 40 tonnellate di aiuti Noi le portiamo in una mattinata con due aerei

“Sulle navi della Flotilla c’erano, da quello che abbiamo ricostruito, circa 40 tonnellate di aiuti. Ora, il governo italiano ha consegnato 2.300 tonnellate d’aiuti. 40 tonnellate le nostre istituzioni le consegnano in una mattinata con due aerei “. Giorgia Meloni, ospite a Cinque minuti e Porta a Porta su Rai 1, torna a criticare la Global Sumud Flotilla e ribadisce: “Non serve rischiare, non serve mettersi in pericolo, non serve creare problemi alla propria nazione e non serve magari rischiare di dare un alibi a quelli che la pace dovessero non volerla”. La presidente del Consiglio risponde alle domande di Bruno Vespa e parla delle proteste nelle piazze italiane ma anche della vittoria alle regionali in Calabria e nella Marche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

