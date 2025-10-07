Piccoli progetti per grandi ambizioni. Con questo spirito il Comune di Melicucco (Reggio Calabria) prosegue il suo impegno nelle iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte ai più giovani. In questi giorni, nelle vie e nelle aree verdi del territorio comunale, faranno la loro comparsa le frasi ideate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Melicucco, selezionate nell’ambito del concorso “L’Ambiente in una Frase”. Si tratta di messaggi semplici ma profondi, nati dalla riflessione e dalla creatività dei ragazzi, per ricordare a tutti l’importanza di prendersi cura del pianeta attraverso piccoli gesti quotidiani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco. “L’Ambiente in una Frase”: i ragazzi protagonisti della sostenibilità