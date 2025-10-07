Una professoressa della facoltà di Medicina dell’Università di Bari è finita nella bufera per una serie di esternazioni che hanno scatenato la polemica. L’associazione studentesca Udu Bari ha denunciato il comportamento della docente che, nel corso di una lezione, si sarebbe lasciata andare a una serie di osservazioni, come «Si dovrebbe studiare medicina solo se si proviene da un liceo, classico o scientifico». A sollevare il polverone, tuttavia, è stata la frase: «Se avessi avuto un figlio che segue il semestre filtro a venticinque anni, lo avrei piuttosto mandato a consegnare le pizze». La professoressa fa riferimenro alla nuova fase preliminare introdotta dal governo Meloni, a seguito dell’abolizione del test d’ingresso a Medicina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Meglio consegnare le pizze che iniziare Medicina a venticinque anni»: la frase della professoressa di Bari è lo specchio perfetto della società della performance