Medio Oriente speranze di pace Clima positivo nel primo round di colloqui in Egitto

Tv2000.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In corso in Egitto i negoziati per una tregua su Gaza. Gli inviati americani Witkoff e Kushner si uniranno domani al tavolo delle trattative. Sulla Striscia ancora raid israeliani. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

