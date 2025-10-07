Medio Oriente speranze di pace Clima positivo nel primo round di colloqui in Egitto
In corso in Egitto i negoziati per una tregua su Gaza. Gli inviati americani Witkoff e Kushner si uniranno domani al tavolo delle trattative. Sulla Striscia ancora raid israeliani. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra
MEDIO ORIENTE | Trump: 'C'è una reale chance di pace a Gaza'. E in una lettera alle famiglie degli ostaggi scrive: 'Li riporterò a casa, grazie per la candidatura al Nobel' #ANSA - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | 7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. La cronaca di quella terribile giornata. Lo speciale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pace, parola magica: è un’illusione? Poche le speranze: il punto sul Medio Oriente - Da Sharm la verità, poche speranze: il punto di Bruno Tucci sul Medio Oriente. Scrive blitzquotidiano.it
Medio Oriente, il mondo ricorda le vittime del 7 ottobre con una speranza di pace - Israele ricorda oggi il secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre 2023 al Nova Festival, nel deserto del Negev, in cui miliziani di Hamas uccisero 1. Secondo interris.it