Medio oriente in fiamme la Croce Rossa Italiana denuncia | A Gaza in 24 mesi mai rispettato il diritto internazionale

Un duro atto d’accusa arriva dalla Croce Rossa Italiana, che nel giorno del 7 ottobre — data simbolo dell’escalation del conflitto a Gaza — denuncia pubblicamente le violazioni sistematiche del diritto internazionale umanitario nella Striscia. “Negli ultimi ventiquattro mesi abbiamo assistito a qualcosa che non credevamo possibile. L’Umanità è stata più volte messa da parte”, ha dichiarato il presidente Rosario Valastro, ricordando come le norme che tutelano civili e soccorritori siano state “più e più volte ignorate”. Nel suo comunicato, la CRI descrive un quadro drammatico: popolazione civile, strutture sanitarie e operatori umanitari sono stati più volte bersaglio di attacchi, mentre non è mai stato garantito un accesso sicuro agli aiuti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

