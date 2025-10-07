Medici pro vaccini assassini la scritta che fa infuriare Bassetti | Se avessero insultato Kirk ne avrebbero parlato tutti

"Medici provax assassini, vaccino uguale morte". Con queste scritte è stata vandalizzata la sede spisal (servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell'Ulss 8 Berica a Vicenza. Lo denuncia sui suoi canali social l'infettivologo Matteo Bassetti.Bassetti: "Chi non condanna è. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: medici - vaccini

Vaccini: medici igienisti su Nitag, 'sconcerto su due nomi con posizioni contrarie'

Vaccini, tra gli esperti nominati dal ministero ci sono anche due medici che li criticano

No-Vax tra i consulenti sui vaccini, i medici: “Scelta sconcertante”. E c’è una prima dimissione

Dal 13 ottobre disponibili i vaccini presso medici e centri sanitari. Il direttore sanitario Martino Rizzo: “Puntiamo a superare le 120 mila dosi dello scorso anno” - facebook.com Vai su Facebook

Vicenza, scritte no vax e minacce ai medici. Zaia: “Gesto violento e incivile” - "Medici pro vax assassini": così si leggeva sulle vetrate dello Spisal, la struttura sanitaria in cui vengono erogate le vaccinazioni ... Da rainews.it

Cinquanta medici scrivono a Ricciardi (Iss): “Preoccupano le conseguenze dei vaccini e il modo in cui vengono praticati” - Presidente Assis, ed Eugenio Chiaravalle, pediatra e presidente Assis, e sottoscritta da 50 medici. Riporta quotidianosanita.it