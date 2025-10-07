Mediaset chiude Tradimento | clamoroso cosa arriva al suo posto

Thesocialpost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset si prepara a rivoluzionare il suo palinsesto autunnale con un cambio che farà discutere. Dopo mesi di successo, la soap turca “Tradimentoarriva al suo epilogo, lasciando spazio a una nuova protagonista del piccolo schermo. Novembre segnerà così un punto di svolta per il day time di Canale 5, tra addii, ritorni e nuove sfide televisive. Le mosse del Biscione sono ormai ufficiali e riguardano due programmi di punta: la serie turca che ha appassionato milioni di spettatori e il game show cult “La Ruota della Fortuna”. Cambiamenti pensati per mantenere alta la competizione con Rai 1 e consolidare il legame con il pubblico più fedele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

mediaset chiude tradimento clamoroso cosa arriva al suo posto

© Thesocialpost.it - Mediaset chiude Tradimento: clamoroso, cosa arriva al suo posto

In questa notizia si parla di: mediaset - chiude

Che confusione a Mediaset: un programma chiude per sempre, mentre un altro si allunga!

Mediaset chiude l’amato programma nonostante il boom di ascolti: il motivo dello stop

Terremoto a mediaset, chiude per sempre lo storico programma

mediaset chiude tradimento clamorosoMediaset, chiude Tradimento: da cosa potrebbe essere sostituita la soap turca - La serie Tradimento è pronta a uscire di scena, ma come verrà rimpiazzata? Riporta msn.com

mediaset chiude tradimento clamoroso“Cancellata Tradimento su Canale 5”: cosa c’è di vero dietro la notizia di chiusura della soap turca - Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Tradimento, la popolare soap turca di Canale 5, stia per essere cancellata ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mediaset Chiude Tradimento Clamoroso