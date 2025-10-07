Mediaset si prepara a rivoluzionare il suo palinsesto autunnale con un cambio che farà discutere. Dopo mesi di successo, la soap turca “Tradimento” arriva al suo epilogo, lasciando spazio a una nuova protagonista del piccolo schermo. Novembre segnerà così un punto di svolta per il day time di Canale 5, tra addii, ritorni e nuove sfide televisive. Le mosse del Biscione sono ormai ufficiali e riguardano due programmi di punta: la serie turca che ha appassionato milioni di spettatori e il game show cult “La Ruota della Fortuna”. Cambiamenti pensati per mantenere alta la competizione con Rai 1 e consolidare il legame con il pubblico più fedele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mediaset chiude Tradimento: clamoroso, cosa arriva al suo posto