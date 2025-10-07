Media | Hamas apre al disarmo ma rifiuta Blair nel governo di Gaza

Mentre proseguono a Sharm el-Sheikh i colloqui indiretti tra Israele e Hamas sulla proposta di cessate il fuoco elaborata da Donald Trump, sui media emergono i primi dettagli sulla posizione del gruppo palestinese rispetto ai punti nevralgici dell’accordo. Secondo un funzionario egiziano citato dai media locali, ci sarebbe un’intesa «sulla maggior parte dei termini relativi alla prima fase» del piano, compresi il rilascio degli ostaggi e l’istituzione di un cessate il fuoco. Restano tuttavia nodi centrali, come il disarmo di Hamas, il ritiro dell’esercito israeliano e la futura amministrazione della Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

