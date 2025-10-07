Medea Odv consegna il premio Donna è vita alla procuratrice Anna Rita Mantini
È stato consegnato alla procuratrice aggiunta Anna Maria Mantini il premio “Donna è vita” ideato da Medea Odv, ente non governativo della Camera dei Deputati.La Mantini era stata assente giustificata nell'evento di premiazioni dello scorso 13 settembre ad Avezzano nel Castello Orsini. Il premio è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
