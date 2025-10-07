Medea Odv consegna il premio Donna è vita alla procuratrice Anna Rita Mantini

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato consegnato alla procuratrice aggiunta Anna Maria Mantini il premioDonna è vita” ideato da Medea Odv, ente non governativo della Camera dei Deputati.La Mantini era stata assente giustificata nell'evento di premiazioni dello scorso 13 settembre ad Avezzano nel Castello Orsini. Il premio è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medea - consegna

PREMIO BAT: il Premio Internazionale “La Donna è Vita” consegnato al Vice Questore Aggiunto Silvia Silvestris - Consegnato il premio " Donna È Vita " ideato da Medea Odv, Ente non governativo della Camera dei Deputati, a Silvia Silvestris ... Si legge su statoquotidiano.it

Gentilezza nello sport. Il premio a Marco Viani - Assegnato a Marco Viani, presidente di Firenze con Te odv, il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Medea Odv Consegna Premio