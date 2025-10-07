Medaglie e lodi per i bocciofili della Baronio
Sono piovute medaglie per gli atleti della società Baronio Scavi di Casalpusterlengo, convocati per la delegazione Lombardia, ai campionati nazionali italiani bocce paralimpiche tenutisi a Sesto Fiorentino a fine settembre. All’interno di un bocciodromo comunale gremito di pubblico, 165 atleti provenienti da 16 regioni italiane diverse hanno gareggiato fino all’ultimo lancio di boccia. Le sfide, sia nella specialità disabilità-intellettivo-relazionale sia per la specialità “sitting and standing” (“seduto” e “in piedi”), sono iniziate con le partite eliminatorie in diverse strutture sportive dei paesi vicini, per poi disputare il gran finale a Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
