Meda (Monza e Brianza), 7 ottobre 2025 – Una raccolta fondi online per sostenere le famiglie medesi dopo l ’ alluvione del 22 settembre. La solidarietà va anche online: Andrea Salimbeni ha cercato di intercettare il popolo del web per dare supporto ai suoi concittadini. La raccolta fondi è stata promossa attraverso la piattaforma GoFundMe. Meda è stata di gran lunga la città più colpita dalla furia del maltempo. Cartoline dall’incubo pioggia: mamma e bimbo di 10 mesi salvati sul tetto dell’auto, binari trasformati in un fiume La richiesta danni avanzata da famiglie e imprese, del resto, è già piuttosto eloquente: mentre altrove si registrano danni per qualche milione, qui il conto è di 47 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meda ferita, gara di solidarietà: aiuto alle famiglie alluvionate. Scatta la raccolta fondi online