mecna annuncia il terapia club tour 2026 le date e i biglietti

Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, è pronto a tornare dal vivo con Terapia Club Tour 2026. Dopo aver annunciato il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d’animo – in arrivo il 24 ottobre – Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, è pronto a tornare dal vivo con Terapia Club Tour 2026, la nuova tournée che toccherà i principali club italiani e si concluderà con un’unica data internazionale a Londra. Prodotto da Vivo Concerti, il tour prenderà il via il 17 gennaio 2026 dal Mamamia di Senigallia (AN), per poi proseguire il 22 gennaio alla Casa Della Musica di Napoli, il 23 gennaio all’Eremo Club di Molfetta (BA), il 25 gennaio al Fabrique di Milano, il 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze, il 27 gennaio all’Atlantico Live di Roma, il 29 gennaio all’Hall di Padova, il 30 gennaio all’Estragon di Bologna, chiudendo con l’unica data all’estero l’8 febbraio al Colours Hoxton di Londra (UK). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

