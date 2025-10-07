Mecenatismo e amore per la cultura | il Ridotto delle Muse rinasce con le nuove poltrone donate dall' ambasciatore Brunetti Goetz
ANCONA – Un gesto di "illuminata generosità" che restituisce splendore a uno degli spazi culturali più amati della città. Il Ridotto del Teatro delle Muse si presenta al suo pubblico con una veste completamente rinnovata, grazie alla donazione di circa 30mila euro dell'ambasciatore Jolanda. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
