Mbangula sta incantando in Germania con la maglia del Werder Brema: l’ex Juve è tornato recentemente allo Stadium. Un ritorno a casa inaspettato, che sa di affetto ma porta con sé anche un velo di nostalgia. L’ex talento bianconero Samuel Mbangula ha fatto una gradita sorpresa ai suoi vecchi tifosi, riapparendosi sugli spalti dell’Allianz Stadium in occasione del big match tra Juve e Milan. Un gesto che testimonia un legame ancora fortissimo, reso ancora più significativo dal suo eccellente momento di forma in Germania. L’esterno belga classe 2004, ceduto in estate al Werder Brema, è tornato nel suo vecchio stadio da protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mbangula incanta in Germania e torna allo Stadium: che numeri con il Werder Brema per l’ex esterno bianconero – FOTO