Mazzola su San Siro | Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio Questo rimane

Milan ed Inter costruiranno il nuovo stadio vicino l'attuale San Siro.. A parlare, questa volta, è stato Sandro Mazzola, bandiera nerazzurra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mazzola su San Siro: “Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio. Questo rimane”

Rivera, Mazzola, le rampe e gli estintori Meteor: il catechismo di San Siro

Sandro Mazzola: «Non demoliranno l’effetto San Siro»

Mazzola ricorda San Siro: «Mi sembrava di essere arrivato alla fine del mondo, la maglia nerazzurra…»

Oggi parliamo di José Altafini, il "Mazzola brasiliano" : 161 gol, 1 Coppa dei Campioni e 1 Scudetto con il #Milan! Eleganza, imprevedibilità e gol che hanno fatto esplodere #SanSiro Curiosità e aneddoti ? #JoséAltafini #LeggendeRossonere

Mazzola: "Spero che lo stadio nuovo ospiti tanti trionfi dell'Inter. L'altra non so quale squadra sia..." - Intervistato da La Verità, Sandro Mazzola entra nel discorso relativo allo stadio di San Siro destinato alla demolizione: "Se si poteva fare di più per tenerlo in piedi? Segnala msn.com

