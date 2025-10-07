Mazzarri sarà il nuovo allenatore: in città parte la contestazione Non lo vogliono per nessun motivo al mondo"> L’ex allenatore del Napoli viene da stagioni molto complicate e ora è difficile trovare una nuova sistemazione. Negli ultimi anni la carriera di Walter Mazzarri in panchina ha incontrato diverse difficoltà, nonostante il tecnico toscano abbia costruito una solida reputazione negli anni precedenti, soprattutto con Napoli e Sampdoria. Il passaggio a squadre con aspettative alte ma organici non sempre all’altezza ha spesso messo in difficoltà la sua capacità di incidere, evidenziando come anche allenatori esperti possano trovarsi in momenti di flessione professionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mazzarri sarà il nuovo allenatore: in città parte la contestazione | Non lo vogliono per nessun motivo al mondo