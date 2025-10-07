Una protagonista manesca e un mondo fantasy. Sono questi gli elementi di May I Ask for One Final Thing?, il nuovo anime di Crunchyroll. La violenza è sempre sbagliata. peccato però che la protagonista di May I Ask for One Final Thing? non sia dello stesso parere. L'anime, tratto da una serie di light novel di Nana?tori e disponibile dal 3 ottobre su Crunchyroll, è un fantasy che racconta una storia fatta di magiche atmosfere, incredibili poteri, giovani affascinanti e tante, tante scazzottate. Di operazioni come queste il panorama anime ne è invaso: serie prese dalla carta e che raccontano di eroine forti, talentuose e determinate (meglio se belle e con poteri straordinari) che, in qualche rocambolesco modo, riescono a conquistare il cuore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - May I Ask for One Final Thing?, recensione: se le scazzottate risolvono la situazione