Maxi inchiesta urbanistica la Procura ricorre in Cassazione | Catella torni ai domiciliari

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 ottobre 2025-   La Procura chiede l’annullamento della decisione con cui il Riesame, ad agosto, ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, Ceo di Coima indagato nella maxi inchiesta sull’urbanistica. I pm Petruzzella, Filippini e Clerici, del pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano, hanno preparato in questi giorni il ricorso in Cassazione nel quale indicano come manifestamente illogiche le motivazioni dei giudici per omessa valutazione di una serie di prove, chiarendo che va considerata la corruzione sistemica e ambientale, oltre ai conflitti di interesse, che ruotava attorno alla Commissione paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

