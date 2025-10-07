Maxi inchiesta urbanistica la Procura ricorre in Cassazione | Catella torni ai domiciliari
Milano, 7 ottobre 2025- La Procura chiede l’annullamento della decisione con cui il Riesame, ad agosto, ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, Ceo di Coima indagato nella maxi inchiesta sull’urbanistica. I pm Petruzzella, Filippini e Clerici, del pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano, hanno preparato in questi giorni il ricorso in Cassazione nel quale indicano come manifestamente illogiche le motivazioni dei giudici per omessa valutazione di una serie di prove, chiarendo che va considerata la corruzione sistemica e ambientale, oltre ai conflitti di interesse, che ruotava attorno alla Commissione paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica
Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
Inchiesta urbanistica Milano, Mangia (Coima): "Sereni ma a operatori servono certezze" Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame: «Per Catella mancano indizi per la corruzione» - X Vai su X
Maxi inchiesta urbanistica, la Procura ricorre in Cassazione: Catella torni ai domiciliari - La Procura chiede l’annullamento della decisione con cui il Riesame, ad agosto, ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, Ceo di Coima indagato nella maxi ... Riporta ilgiorno.it
Inchiesta urbanistica, i pm fanno ricorso in Cassazione sul Riesame di Manfredi Catella - La Procura contesta «l’illogicità manifesta per omessa valutazione della prova e violazione di legge sull'ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio». Segnala milanofinanza.it