Maxi-frode ai danni dell' Unione europea | anche agricoltori abruzzesi tra i 48 denunciati sequestri per 17,2 milioni di euro VIDEO
Quarantotto imprenditori agricoli, tra cui anche alcuni domiciliati in Abruzzo e nello specifico nelle province di Teramo e L’Aquila, sono stati denunciati con l’accusa di truffa aggravata: avrebbero messo in piedi un articolato sistema di frode per beneficiare indebitamente tra il 2017 e il 2022. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
