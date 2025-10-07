Mauro Icardi tra rinnovo mancato e problemi extra-campo | il momento difficile al Galatasaray

Icardi tra incertezze contrattuali e vicende personali: il bomber argentino vive un periodo delicato al Galatasaray Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993 e attuale punta di riferimento del Galatasaray, sta vivendo un periodo complicato sia dentro che fuori dal campo. Dopo una stagione passata da protagonista in Turchia, con gol decisivi che hanno riportato i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mauro Icardi, tra rinnovo mancato e problemi extra-campo: il momento difficile al Galatasaray

In questa notizia si parla di: mauro - icardi

“Farò in modo che Mauro possa vedere le ragazze”: pace in vista tra Wanda Nara e Icardi? “Se non rispetta l’accordo deve pagare 7 mila euro di multa”

Wanda Nara e Mauro Icardi trovano un accordo sulle figlie, per lui condizioni serrate: “Non può venire a prenderle”

Wanda Nara e Mauro Icardi trovano un accordo sulle figlie

Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara: work in progress #mauroicardi #wandanara #12settembre - X Vai su X

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in favori gol sevinçleri. - facebook.com Vai su Facebook

Il rinnovo mancato, la battaglia legale con Wanda e non solo: Icardi, periodo no al Galatasaray - Non è un periodo semplice per Mauro Icardi, travolto da questioni personali e incertezze professionali che ne stanno minando la serenità. Secondo tuttomercatoweb.com

Icardi, lite col tecnico e futuro nel Galatasaray in bilico: il gesto choc di Maurito nel derby col Besiktas - Turchia, Icardi ne ha fatta un'altra: lite tra Maurito e il tecnico Okan Buruk, futuro al Galatasaray in bilico. Segnala sport.virgilio.it