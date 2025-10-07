Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025

Insieme ai nuovi concorrenti del Grande Fratello annunciati da Davide Maggio ed entrati nella casa nel corso della seconda puntata c’è anche Mattia Scudieri. Chi è Mattia Scudieri. Mattia ha 26 anni, è siciliano (di Catania) e vive in un paesino ai piedi dell’Etna. Lavora come commesso in uno store, ma il suo sogno è imparare a parlare bene l’inglese per diventare pilota d’aereo, desiderio che sta accarezzando e per cui presto vuole iniziare a studiare. Figlio di genitori separati, abita con la mamma, che definisce una grande “rompiscatole”, ma alla quale vuole un bene dell’anima e non vede l’ora di ripagarla dei sacrifici fatti per lui. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

