Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Mattia Cattaneo prima della partenza della Tre Valli Varesine, corsa che quest’oggi concluderà il Trittico Lombardo e farà da trampolino di lancio per Il Lombardia, in programma sabato prossimo. Favorito d’obbligo è lo sloveno Tadej Pogacar: “ Credo che sia discretamente scontato, quando c’è la sua presenza, un attacco da lontano, piuttosto che un attacco dell’UAE in generale, quindi è sicuramente la squadra da provare a seguire. Sicuramente è il super super favorito sia oggi che sabato, speriamo di poter essere in grado almeno di avvicinarci a quelle che sono le sue performance “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Cattaneo sconsolato: “Contro Pogacar sembriamo degli allievi. Surreale il suo livello”