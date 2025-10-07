’Matti Like’ sbarca in Olanda Nominato il videoclip di Malagutti
Realizzato nella Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna, il nuovo videoclip del cantautore di Cotignola Francesco Malagutti, intitolato ‘Matti Like’, è stato nominato nella categoria ‘Best Music Video’ ai Septimius Awards di Amsterdam, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al cinema. E ora l’avventura sta proseguendo con il tour in giro per il mondo documentato sui canali social di Francesco e i Passabanda. Il video, diretto da Fred Cavallini, si è avvalso di un cast di professionisti quali Mirko Cannella, voce italiana di Rio ne ‘La casa di carta’, e Mauro Asirelli, attore e fondatore della scuola Open Improv, affiancati da Camilla Mancini e Maria Paternesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: matti - like
Netflix aggiunge 8 episodi di un thriller imperdibile e i fan ne vanno matti
Errico Buonanno presenta il suo libro "I bambini sono matti" a Francavilla al Mare
Mandalari, da Manicomio a Cittadella della salute ma si vedono sempre cose da matti
Angelina Mango reinterpreta la sua “Sono aggrappata a te”, accompagnata al pianoforte da Stefano Bollani a "Via dei Matti n.0"! Rivedi la puntata su #RaiPlay: https://bit.ly/ViaDeiMattiN02022Pt09 #RaiItalia Valentina Cenni Vai su Facebook