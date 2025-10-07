’Matti Like’ sbarca in Olanda Nominato il videoclip di Malagutti

Realizzato nella Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna, il nuovo videoclip del cantautore di Cotignola Francesco Malagutti, intitolato ‘Matti Like’, è stato nominato nella categoria ‘Best Music Video’ ai Septimius Awards di Amsterdam, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al cinema. E ora l’avventura sta proseguendo con il tour in giro per il mondo documentato sui canali social di Francesco e i Passabanda. Il video, diretto da Fred Cavallini, si è avvalso di un cast di professionisti quali Mirko Cannella, voce italiana di Rio ne ‘La casa di carta’, e Mauro Asirelli, attore e fondatore della scuola Open Improv, affiancati da Camilla Mancini e Maria Paternesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

