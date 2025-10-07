Matteo Renzi | la trilogia del potere

Capitolo I – La riforma. Capitolo II – La rottamazione. Capitolo III – La restaurazione. Prossimamente. la redenzione? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Matteo Renzi: la trilogia del potere

"Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino": l'ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni

In campo la Nazionale Cantanti contro quella dei Politici. Attesi Eros Ramazzotti, Elly Schlein e Matteo Renzi. A condurre Eleonora Daniele

Matteo Renzi alla Partita del Cuore, dribbling, "trivela" e show in campo, scatta l'ironia social: "Meglio centrocampista che senatore" - VIDEO

Agorà. Matteo Renzi parla della guerra a Gaza, è convinto che sia Hamas sia l'estrema destra israeliana debbano accettare il piano di Trump, sottolineando il ruolo di Tony Blair e l'importanza del mondo arabo nel processo di pace. Apprezza le mobilitazioni

A Firenze Matteo #Renzi ha chiuso la 13esima edizione della #Leopolda. Il leader di Italia Viva ha rivolto un appello ai moderati, sollecitando la nascita di una forza politica riformista Lucio Bondì #GR1

Matteo Renzi: «Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome. Senza Agnese questa partita non l'avrei vinta. Berlusconi è stato il politico che mi è stato ... - Nell'ultima puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, il leader di Italia Viva si racconta come marito orgoglioso di Agnese e padre di tre ragazzi che hanno saputo resistere alle pressioni ...

Matteo Renzi sta per chiudere Italia Viva, già pronta la nuova realtà politica dell'ex premier: il progetto - Dal palco della Leopolda, Matteo Renzi ha annunciato la fine di Italia Viva: i dettagli sul nuovo progetto politico dell'ex premier ...