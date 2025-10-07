Matteo il bomber che a 47 anni è ancora il terrore di difese e portieri

A 47 anni è ancora il re dell'area di rigore, incubo di difese e portiere avversari. Matteo Spreafico, attaccante di Molteno e in forze proprio al Psg Molteno Brongio in Prima categoria, è uno straordinario esempio di longevità sportiva, da trent'anni grande protagonista dei campionati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

matteo bomber 47 anniMatteo, il bomber che a 47 anni è ancora il terrore di difese e portieri - La straordinaria vicenda sportiva di Spreafico, in campo per la 31^ stagione nei campionati dilettantistici con il Psg Molteno Brongio. Come scrive leccotoday.it

