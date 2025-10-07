Mattarella visiterà la base Amari le sentinelle italiane dell' est | top gun e radar della missione Nato al confine con la Russia

Feedpress.me | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco più di 200 chilometri dal confine russo che equivalgono a circa due minuti di volo per un jet supersonico. La base militare di Amari è collocata in Estonia e rappresenta un avamposto strategico per la Nato sempre più alle prese con le provocazioni russe che si manifestano con droni ed anche, come accaduto lo scorso 19 settembre, con l'entrata di Mig russi nel territorio estone. Sarà questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

mattarella visiter224 la base amari le sentinelle italiane dell est top gun e radar della missione nato al confine con la russia

© Feedpress.me - Mattarella visiterà la base Amari, le sentinelle italiane dell'est: top gun e radar della missione Nato al confine con la Russia

In questa notizia si parla di: mattarella - visiter

mattarella visiter224 base amariMattarella visiterà la base Amari, le sentinelle italiane dell'est: top gun e radar della missione Nato al confine con la Russia - Sarà questo ultimo avamposto dell’Europa al confine della Russia ad essere visitato da Sergio Mattarella il prossimo 10 ottobre nell’ambito di una visita in Estonia per un vertice informale di capi di ... Da msn.com

mattarella visiter224 base amariMattarella a base Amari in Estonia,dove partono jet Italia - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà venerdì 10 ottobre la base militare di Amari, in Estonia, ultimo avamposto dell'Europa al confine della Russia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Visiter224 Base Amari