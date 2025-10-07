Mattarella | Sentimenti per Gaza non diventino ignobile antisemitismo

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele'', ha detto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Mattarella ricorda il 7 ottobre: "I sentimenti per Gaza non sfocino nell'antisemitismo"

mattarella sentimenti gaza diventinoMattarella: “7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo” - A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell'auspicio che i tentativi ... Da msn.com

Mattarella: "Il 7 ottobre pagina turpe della storia, ma i sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo" - "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne ... Scrive affaritaliani.it

