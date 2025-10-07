Mattarella | Sentimenti per Gaza non diventino ignobile antisemitismo
''A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele'', ha detto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: mattarella - sentimenti
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "I sentimenti per Gaza non sfocino nell'antisemitismo"
Mattarella: “7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo” - X Vai su X
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un appello forte e chiaro alla Flotilla, sottolineando l'importanza di salvaguardare il valore dell'iniziativa Vai su Facebook
Mattarella: “7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo” - A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell'auspicio che i tentativi ... Da msn.com
Mattarella: "Il 7 ottobre pagina turpe della storia, ma i sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo" - "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne ... Scrive affaritaliani.it