Mattarella ricorda il 7 ottobre | Una pagina turpe della storia
"Una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina", così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda l'attentato del 7 ottobre 2023 nel giorno del secondo anniversario. "L'orrore e la condanna per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele, che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione cui è indispensabile porre fine, non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas", ha dichiarato il capo dello stato, che ha ribadito che quanto avviene a Gaza e i diversi sentimenti che suscita non possono confluire in un ignobile antisemitismo, che nel secolo scorso "ha toccato punte di mostruosa atrocità, e che oggi appare talvolta riaffiorare, fondandosi sull'imbecillità e diffondendo odio". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: mattarella - ricorda
Mattarella ricorda Borsellino: “Una lezione indelebile”
Mattarella ricorda il commissario Beppe Montana: simbolo dello Stato contro la mafia
Crollo Ponte Morandi, Mattarella ricorda le 43 vittime a 7 anni dalla tragedia: "Pagina drammatica della storia d'Italia, sicurezza non ammette negligenza"
Il viaggio del capo dello Stato in #Kazakistan. L'appello per la #pace: "Fare tutti gli sforzi possibili. #Mattarella ricorda l'eccidio di #Marzabotto. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29settembre Vai su Facebook
Il viaggio del capo dello Stato in #Kazakistan. L'appello per la #pace: "Fare tutti gli sforzi possibili. #Mattarella ricorda l'eccidio di #Marzabotto. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29settembre - X Vai su X
Mattarella ricorda il 7 ottobre: "Una pagina turpe della storia" - A due anni dall'attentato terrostico perpetrato da Hamas, il presidente della Repubblica rinnova la vicinanza ai familiari delle vittime e delle persone rapite, con l'augurio che "i tentativi di porre ... Lo riporta ilfoglio.it
Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza - Il capo dello Stato invita Tel Aviv ad applicare il diritto umanitario e chiede a tutti di non trasformare in antisemitismo il sostegno per Gaza; la premier accusa Hamas di aver scatenato la guerra, m ... Come scrive rtl.it