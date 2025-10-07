Mattarella ricorda il 7 ottobre | I sentimenti per Gaza non sfocino nell' antisemitismo
AGI - "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione che così prosegue: "L'orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele, che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario, non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mattarella - ricorda
Mattarella ricorda Borsellino: “Una lezione indelebile”
Mattarella ricorda il commissario Beppe Montana: simbolo dello Stato contro la mafia
Crollo Ponte Morandi, Mattarella ricorda le 43 vittime a 7 anni dalla tragedia: "Pagina drammatica della storia d'Italia, sicurezza non ammette negligenza"
Il viaggio del capo dello Stato in #Kazakistan. L'appello per la #pace: "Fare tutti gli sforzi possibili. #Mattarella ricorda l'eccidio di #Marzabotto. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29settembre Vai su Facebook
Il viaggio del capo dello Stato in #Kazakistan. L'appello per la #pace: "Fare tutti gli sforzi possibili. #Mattarella ricorda l'eccidio di #Marzabotto. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29settembre - X Vai su X
Mattarella: “Il 7 ottobre pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo” - A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell'auspicio che i tentativi ... Lo riporta repubblica.it
Israele ricorda il 7 ottobre, due anni dopo il massacro. Netanyahu promette vittoria totale. Negoziati su Gaza nella fase finale - Il presidente Usa annuncia progressi significativi verso un accordo di pace ed elogia l'atteggiamento di Hamas ... Secondo msn.com