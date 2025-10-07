AGI - "Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione che così prosegue: "L'orrore e la condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele, che fa pagare alla popolazione di Gaza un intollerabile prezzo di morte, fame e disperazione, cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario, non attenua orrore e condanna per la raccapricciante ed efferata violenza consumata quel giorno da Hamas. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella ricorda il 7 ottobre: "I sentimenti per Gaza non sfocino nell'antisemitismo"