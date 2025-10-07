Mattarella | Il 7 ottobre rimarrà una pagina turpe della storia
ROMA – “Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), nel secondo anniversario della strage compiuta dai terroristi di Hamas. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
